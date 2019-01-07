Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Belediye Meclisinin En Önemli Konusu 'İmar Plan Tadilatı' Olmayacak

Binali Yıldırım: Belediye Meclisinin En Önemli Konusu 'İmar Plan Tadilatı' Olmayacak

1 saat önce

İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım: Belediye Meclisinin En Önemli Konusu 'İmar Plan Tadilatı' Olmayacak, System.String[]
İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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