Binali Yıldırım - Belediyelerin Burs Vermesi

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Avcılar Öğrenci Buluşması"nda konuştu.

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