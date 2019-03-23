Binali Yıldırım - Belediyelerin Burs Vermesi
7 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Avcılar Öğrenci Buluşması"nda konuştu.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Avcılar Öğrenci Buluşması"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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