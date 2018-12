Binali Yıldırım:  Benim Bu Şehre Daha Fazla Hizmet Borcum Var

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.Binali Yıldırım, tanıtım toplantısında konuştu. Yıldırım sözlerine, "Çiceği altın yıldız, suyu telli, pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Fatih 'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan 'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz" diyerek başladı. Binali Yıldırım, "Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul'da çalışmayı nasip etti" dedi."İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?" diyen Yıldırım, "Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere,engellilere, hastalara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15Temmuz'da hainlerin alçak FETÖ'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy 'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli 'nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikli'ye de hesapvereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar 'ın da derdi benim derdim, Bakırköy 'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu 'nun isteği benim için talimat, Sarıyer 'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye'nin başkentinden, Napolyon 'un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum" diye konuştu.Binali Yıldırım, "Size söz veriyorum, ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul'a hizmet edeceğim. Allah şahidim olsun İstanbul'a hizmet, Türkiye'ye hizmettir, İstanbul'a hizmet hakka hizmettir." dedi.