Binali Yıldırım: "Benim Duruşum Bellidir.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Benim duruşum bellidir.
Binali Yıldırım
: "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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