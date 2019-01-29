Binali Yıldırım: "Benim İçin Meclis Başkanlığı Meselesi 18 Şubat Tarihi İtibarıyla Tamamdır.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır.
Binali Yıldırım
: "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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