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Binali Yıldırım: "Bergama'ya ne hizmet yapsak yakışır"
7 saat önce
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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