Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde MHP İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde MHP İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

26 dakika önce

- Ziyaretten detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

- Ziyaretten detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:08 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, MHP, Beylikdüzü, Güncel
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