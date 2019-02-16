Binali Yıldırım Beyoğlu
'nda açılış yaptı
İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda Klasik Sanatlar binasının açılışını yaptı.
Binali Yıldırım, 2014 yılında çıkan yangın sonucu hasar gören tarihi Kasımpaşa
Sıbyan Mektebi'nin restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi olarak yeniden hizmete açma törenine katıldı. Törende ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş
, MHP
İlçe Başkanı Bayram Gölcük
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Cumhur İttifakı iş başında"
Açılış töreni öncesi konuşan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, tarihi binanın restore ederek tekrar hizmete geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendisine, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için de AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız'a oy isteyen Binali Yıldırım şöyle konuştu:
"Şimdi ondan bayrağı devralmaya hazırlanan 2 dönem milletvekilliği yapmış ve değerli yol arkadaşımız Haydar Ali Yıldız. Oda Beyoğlu'nun evladı,oda Kasımpaşa'nın evladı,oda bizden biri. Kendisine oy verirken beni de unutmazsanız memnun olurum. Biliyorsunuz cumhur ittifakımız var. Cumhur İttifakı iş başında. Milliyetçi Hareket Partisi
ilçe başkanı AK Parti ilçe başkanı Beyoğlu'nda bütün mahallerde hemşerilerimize buluşuyorlar ve gönül belediyeciliğinin nasıl yapılacağını bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eseri ihya ettiğinden dolayı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır. İşte burada Nalıncı Yokuşu'nda da tam bu iş gerçekleşmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve açılışı yapıyorum. ya Allah, bismillah."
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.