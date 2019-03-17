Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda Büyüdüğü Sokağı Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda Büyüdüğü Sokağı Ziyaret Etti

39 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu programında, büyüdüğü sokağı da ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda Büyüdüğü Sokağı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu programında, büyüdüğü sokağı da ziyaret etti.

Yıldırım, 12 yaşında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyünden, İstanbul Tarlabaşı'nda bulunan dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın yanına geldiği Peşkirci Sokağı'na gitti. Yıldırım, ortaokulu ve liseyi okuduğu dönemde, yaklaşık 10 yıl kaldığı sokağı inceledi, o dönemde esnaflık yapan, yorgancı, kömürcü ve berberi sordu.

Küçük bir çocukken geldiği sokakta, tekrar o günlere gittiğini ve çok özel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocukluğumun en güzel yıllarını bu sokakta yaşadım, bu sokakta oynadım, bu sokakta büyüdüm. Buranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu sokaktan tekrar söylüyorum; ortaokul öğrencisi Binali olarak geldiğim ve beni ben yapan güzel İstanbulumuza, Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için yola çıktım" diye konuştu.

Yıldırım daha sonra sokakta koşarak yanına gelen çocuklarla tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da bir müddet sokakta yürüyen Yıldırım, Peşkirci Sokağı sakinleri ve esnaf ile de selamlaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

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