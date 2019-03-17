Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Beyoğlu'nda Seçmenlere Hitap Etti

Binali Yıldırım Beyoğlu'nda Seçmenlere Hitap Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı önünde toplanan seçmenlere hitap etti.

Binali Yıldırım Beyoğlu'nda Seçmenlere Hitap Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Yıldırım, "Ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart" dedi.

"İSTANBUL'U MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ"

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Beyoğlu'ndaki son durağı Ak Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı oldu. Akşam saatlerinde MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaretin ardından Kasımpaşa'da bulunan ilçe binasına gelen Yıldırım, burada kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. Yıldırım, kendisinin de Beyoğlu'nda büyüdüğünü söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan ile biz bu yola başladık. 40 yıllık arkadaşlığımız artarak devam ediyor. İnşallah sizlerin desteği ile seçilirsek, İstanbul'u muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız." dedi.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"

Seçimlere 13 kaldığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu 13 günde gece gündüz demeden, hemşerilerimizin, İstanbulluların gönüllerine girmeye devam edecek miyiz. 31 Mart akşamı zaferimizi Beyoğlu ve İstanbul'da ilan edecek miyiz. Bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Şimdi ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart.ö İfadelerini kullandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:58 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Beyoğlu, Güncel
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