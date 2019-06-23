Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:46 Kaynak: AA
: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"
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