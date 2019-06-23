Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...
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Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel
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