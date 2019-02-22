Binali Yıldırım, Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi Açılışı Yaptı
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı. Ardından Sultanbeyli Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin'de katıldı. Açılış törenine katılan gençler Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
Açılış töreninden görüntüler
Salonda bulunanların görüntüsü
Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:03 Kaynak: DHA
AK Parti Buca Belediye Başkan Adayından Noter Tasdikli Vaat
Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı
AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor