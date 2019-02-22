Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi Açılışı Yaptı

Binali Yıldırım, Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi Açılışı Yaptı

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı.

Binali Yıldırım, Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi Açılışı Yaptı, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı. Ardından Sultanbeyli Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin'de katıldı. Açılış törenine katılan gençler Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.  

Görüntü Dökümü:

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Açılış töreninden görüntüler

Salonda bulunanların görüntüsü

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

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