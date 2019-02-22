Binali Yıldırım, "Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi"Nin Açılışını Yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Sultanbeyli'de bulunan Katipoğlu Camii'nde kıldı. Yıldırım daha sonra Sultanbeyli Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin de katıldı. Açılış törenine katılan gençler Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. - İstanbul

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