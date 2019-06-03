Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz"
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Binali Yıldırım: "Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İftardan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programından konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
İftardan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programından konuştu.
Binali Yıldırım: Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Küçükçekmece, Binali Yıldırım, Güncel
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