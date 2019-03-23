Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Bir Hafta Sonra Bu Telaşımız Bitecek

Binali Yıldırım: Bir Hafta Sonra Bu Telaşımız Bitecek

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileriyle biraraya geldi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileriyle biraraya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:45 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Bahçelievler, Binali Yıldırım, Güncel
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