Binali Yıldırım: Bir Hafta Sonra Bu Telaşımız Bitecek
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileriyle biraraya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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