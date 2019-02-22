Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Biriz, Beraberiz, Kardeşiz, Beraber Türkiye'yiz"

Binali Yıldırım: "Biriz, Beraberiz, Kardeşiz, Beraber Türkiye'yiz"

39 dakika önce

- AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Kanaat Önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

- AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Kanaat Önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Sultanbeyli, Binali Yıldırım, Güncel
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