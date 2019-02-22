Binali Yıldırım: "Biriz, Beraberiz, Kardeşiz, Beraber Türkiye'yiz"
39 dakika önce
- AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Kanaat Önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
- AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Kanaat Önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: AA
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