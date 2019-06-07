Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Biz hakkımız olmayan makamın peşinde hiç olmadık"
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Binali Yıldırım: "Biz hakkımız olmayan makamın peşinde hiç olmadık"

1 saat önce

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
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Binali Yıldırım: Biz hakkımız olmayan makamın peşinde hiç olmadık
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:11 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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