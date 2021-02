Binali Yıldırım: "Bölücü terör örgütünün ne mal olduğunu 40 yıldır biliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Konya İl 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise, 13 devlet görevlisi ve vatandaşı PKK'nın katlettiğini, bölücü terör örgütünün ne mal olduğunu 40 yıldır bildiklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Bizim davamız Hak davasıdır, yolumuz hakikat yoludur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme mücadelesidir, Türkiye mücadelesidir; büyük Türkiye mücadelesidir" dedi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Konya İl 7. Olağan Kongresi'ne Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve çok sayıda davetli katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rize'den canlı bağlantıyla kongreye katılarak bir konuşma yaptı.

"Bölücü terör örgütünün ne mal olduğunu 40 yıldır biliyoruz"

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 13 vatandaşımızı PKK'nın katlettiğini, bölücü terör örgütünün ne mal olduğunu 40 yıldır bildiklerini anlatarak, "Bu ülkeye verdikleri zararı da biliyoruz. Hala bu alçak bölücü örgüte destek veren bunların siyasi uzantılarının bu ülkede pervasızca hareket ediyor olması asla ve asla kabul edilemez. Herkes tercihini yapmak zorunda. ya devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız diyeceğiz; ya da bölücülere aman vermeyeceğiz. İşte Cumhur İttifakı'nın önemi burada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı; 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye çalışan, ezanımızı dindirmeye çalışan alçak bölücü FETÖ'nün, bölücü PKK terör örgütünün bu ülkede yapmak istediklerine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu şanlı bir direniştir. Ülkemiz içerde ve dışarda şer odaklarının, emperyal güçlerin her daim hedefi olmuştur. 'Coğrafya kaderdir' diyor İbn-i Haldun. Biz bu coğrafyadayız; elbette dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımıza azaltacağız ancak bayrağımıza göz dikenlerin, birliğimize beraberliğimize yan bakanların da canına okuyacağız. Buna kararlıyız, azimliyiz. 84 milyon vatan evladı hep bu duygular içinde" dedi.

Kendilerinin değil, 18 yıldır bu ülkeye yaptıklarının konuşması gerektiğinin altını çizen Binali Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi nereye getirdiğimiz, eserlerimiz konuşsun. Konya 18 yılda 167 km bölünmüş yoldan yedi kat artışla 1224 km bölünmüş yola ulaştı. Gelirken Konya'nın bölünmüş yol projelerine bir bakayım dedim. Karıştırdım saydım saydım baktım ki bitmiyor bıraktım. Arkadaşlar sonra dediler ki 41 tane Konya'da tamamladık. 17 tane devam eden proje var. Eskiden 'git gel Konya 6 saat' diye bir tabir vardı; tarih oldu. Niye, çünkü yüksek hızlı tren ve bölünmüş yollar geldi. Şimdi Kulu makasından Ankara otoyoluna çıkarsanız artık Konya Ankara'yla komşu kapısına dayandı. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları bölüp gönülleri birleştirdik, yolları böldük doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine kardeş yaptık. Ama bir şeye izin vermedik dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu duruş, bir meydan okuma olmuştur"

2000'li yılların hemen başında siyasi hareketin başladığını anlatan Bakan Murat Kurum, "Her kongremiz; bu aziz vatana, bu şerefli millete yanlış yapanlara, milletçe bir karşı duruş, bir meydan okuma olmuştur. Sizlerin bu duruşu yeni bir şey değildir. Bu duruş; yüzyıllar boyunca dışarıdan müdahalelerle milletimize kastedenlere karşı yapılan köklü bir duruştur. Bu duruş, yeryüzündeki bütün zulümlerin sebebi olanlara karşı bir dik duruştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlara karşı "Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz!" diye haykırdığını belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün bize bir daha gösterdiniz ki Konya kardeşliktir, dostluktur, vefadır. Konya AK Parti teşkilatı, Türkiye'nin; Anadolu'nun ortasında atan kalbidir. AK Parti, on yıllar boyunca nice çilelere gark olmuş, bu çilekeş, cefakar, vefakar milletin kabul edilmiş duasıdır. Su, gaz, ekmek sıralarında saatlerce bekleyen; geceleri ise akan çeşme arayan; bulabilirse bidonunu dolduran, akan çeşmelerin altında çocuklarını yıkayan annelerin o buruş buruş elleri biziz. Yol olmadığı için hep okula geç kalan, hep çamura saplanan ve ağlayan çocukların, beslenme çantasında bir parça ekmek dışında bir şey olmayan yavruların gözündeki yaştan doğduk biz. Biz, katsayı zulmüyle üniversitelere giremeyen, her gittiği yerde ötelenen, meslek liseli, imam hatipli genç yüreklerin umutlarıyız. Başörtülü olduğu için evladının mezuniyet törenine giremeyen annelerimizin, tesettürü nedeniyle üniversitelere alınmayan kızlarımızın duasıyız" şeklinde konuştu.

"Bizim mücadelemiz Büyük Türkiye mücadelesidir"

Bakan Kurum şöyle devam etti: "Bizler, Pınarhisar Cezaeviyle, sözde Cumhuriyet mitingleriyle, 367 garabetiyle, e-muhtıralarla, kapatma davalarıyla, Google iddianameleriyle, MİT kumpasıyla, Gezi kalkışmasıyla, 17-25 Aralık kalkışmasıyla, 6-8 Ekim olaylarıyla ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle üzerine gelinmişleriz. Zalimlerle, hainlerle mücadele ede ede, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa bu yolu yürümüşüz ve Cenabı Allah'ın izniyle son nefesimize kadar ilk günkü aşkla yürümeye devam edeceğiz. Ellerimizi şu aziz Konya'nın semalarına açıp, Cenabı Allah'a sonsuz kere şükürler ediyoruz ve Cumhurbaşkanımıza, Konya'ya yakışır şekilde söz veriyoruz. Bizim davamız Hak davasıdır. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir; Büyük Türkiye mücadelesidir. 'Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan' diyeceğiz ve bu kutlu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yapılamaz denilen her şeyi yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Leyla Şahin Usta da, AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden beri ülkenin menfaatine yapılamaz denilen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, "A'dan Z'ye tüm il, ilçe ve mahallelerimizde, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza ulaştık. Her bir vatandaşımızın gönül kapısını çaldık, derdini dinleyip kendimize dert edindik. Muhtar bile olamaz dediler, Cumhurbaşkanı yaptık. Başörtülü okula giremezsin, özgür değilsin dediler. İnanç özgürlüğünü Türkiye'ye biz getirdik. Köprü, yol, hastane yapamazsın dediler. Biz tüm bu icraatları hızla gerçekleştirdik. E-muhtıralarla, darbe imalarıyla üzerimize geldiler. Biz tüm darbelerin karşısında olduğumuzu son ses yüzlerine haykırdık" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın bir payitaht şehri olduğu için her zaman milletinin ve devletinin geleceğini düşündüğü söyledi. Bu yüzden liderine ve partisine büyük bir çoğunlukla destek olduğunu aktaran Başkan Angı, "20 yıl AK Parti ile yürüyen bir şehir ve AK Parti'nin de bu şehri büyütme ve geleceğe hazırlama çalışmaları ile geçirilen bir dönem. Bu şehrin yüz yıllık hayali olan projeleri ve özlemleri vardı. Demiryolu ulaşımından büyük sulama projelerine, teknik üniversiteden hastanelere, adalet saraylarından kültür merkezlerine, bunların hepsi hayata geçti. Mevlana Kültür Merkezi, Adliye Sarayı, Yüksek Hızlı Tren, KOP kapsamında tüneller ve barajlar, bölünmüş yollar ve çevre yolumuz, Şehir Hastanemiz ile birlikte tüm hastanelerimiz, bir üniversiteden beş üniversiteye ulaşan bir şehir olduk. Organize Sanayi bölgelerimizden, Teknoloji Endüstri bölgelerine ve yeni teknolojik yatırımlara imkan veren Lojistik Merkeze kadar yatırım iklimini artıran çalışmalar devam ediyor hamdolsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hepimiz ayrı bir görevde bulunuyoruz ama hepimiz için en önemli olan AK Parti davasının bir neferi olmak ve Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktır. Konya payitaht olarak 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Sultan Alaaddin'in, Sultan Kılıçarslan'ın Hazreti Mevlana'nın şehri. Bu şehir her zaman doğrunun yanında her zaman ayakta durdu. Bugüne kadar AK Parti davasına en yüksek desteği verdi. Cumhurbaşkanımızın yanında her zaman dimdik ayakta durdu ve girdiği seçimlerin tamamında Türkiye 1'ncisi oldu. Buradaki en büyük başarı bu salonu dolduran teşkilat mensuplarımızındır. Bizler teşkilatlarımızdan aldığımız güçle ve güvenle bu payitaht şehrine hizmet ediyoruz. 42 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük belediye teşkilatı olarak ilçe belediyelerimizle birlikte Konya'nın her mahallesine hizmetlerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA