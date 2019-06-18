Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü?
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Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü?

6 dakika önce

Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü?

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel
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