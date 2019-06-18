Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü?
6 dakika önce
Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü?
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:10 Kaynak: AA
: "Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum"
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