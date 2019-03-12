Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Bu Kez de Langırt Oynadı

Binali Yıldırım Bu Kez de Langırt Oynadı

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.

Binali Yıldırım Bu Kez de Langırt Oynadı, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde  İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yoğun programının arasında fırsat yaratarak gençlerle  bir araya geldi. 

Geçtiğimiz günlerde  İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.

Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açılış töreni öncesinde bir liseyi ziyaret eden Yıldırım, langırt oynayan gençlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi. Yıldırım, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

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