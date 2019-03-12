Binali Yıldırım Bu Kez de Langırt Oynadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.



AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yoğun programının arasında fırsat yaratarak gençlerle bir araya geldi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nda gençlerle son dönemin popüler internet oyunu 'PUBG'yi oynayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez de langırt oynadı.



Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açılış töreni öncesinde bir liseyi ziyaret eden Yıldırım, langırt oynayan gençlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.



Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi. Yıldırım, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu