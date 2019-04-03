Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bu Millet Farklı Düşünebilir, İç Siyasette Birbirine Rakip Olabilir Ama Ülkemiz...

Binali Yıldırım: "Bu Millet Farklı Düşünebilir, İç Siyasette Birbirine Rakip Olabilir Ama Ülkemiz...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:33 Kaynak: AA

Venezuela, Binali Yıldırım, Güncel
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