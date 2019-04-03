Binali Yıldırım: "Bu Millet Farklı Düşünebilir, İç Siyasette Birbirine Rakip Olabilir Ama Ülkemiz...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz.
Binali Yıldırım
: "Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela
gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:33 Kaynak: AA
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