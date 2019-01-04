Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım : Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz (4)

Binali Yıldırım : Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz (4)

1 saat önce

Alper KORKMAZ - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım : Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz (4), System.String[]
Alper KORKMAZ - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kılan Binali Yıldırım cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, "Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil" dedi.

Seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

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