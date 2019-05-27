Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"

Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"

2 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İftardan detaylar Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
İftardan detaylar
Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
Binali Yıldırım: Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:04 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, AK Parti'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi ile İlgili Talebini Reddetti AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]