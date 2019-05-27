Binali Yıldırım: "Bu seçim baştan sonra bir haksızlığın ifadesidir, şaibenin tam merkezindedir"
2 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İftardan detaylar Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:04 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması
İftardan detaylar
Binali Yıldırım'ın Roman vatandaşlarla sohbeti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
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