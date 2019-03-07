Binali Yıldırım: "Bu Seçimde Genel Siyaseti Bir Kenara Bırakın, İstanbul'un Geleceğine Odaklanın"
38 dakika önce
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı iş adamları ile öğlen yemeği programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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