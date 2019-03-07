Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bu Seçimde Genel Siyaseti Bir Kenara Bırakın, İstanbul'un Geleceğine Odaklanın"

Binali Yıldırım: "Bu Seçimde Genel Siyaseti Bir Kenara Bırakın, İstanbul'un Geleceğine Odaklanın"

38 dakika önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı iş adamları ile öğlen yemeği programında konuştu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı iş adamları ile öğlen yemeği programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

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