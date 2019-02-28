Binali Yıldırım: "Bu Şehirde Yaşayan Kim Olursa Olsun Bu Şehrin Huzurunu Bozacak Yanlış İçinde...
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda Sektör Buluşması kahvaltı programına katıldı.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu
'nda Sektör Buluşması kahvaltı programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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