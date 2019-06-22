Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bu şehri yalancılar yönetemez"
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Binali Yıldırım: "Bu şehri yalancılar yönetemez"

1 saat önce

- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Pankartlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti.

- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Pankartlardan görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (2)
Binali Yıldırım: Bu şehri yalancılar yönetemez
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:47 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Pendik, Binali Yıldırım, Güncel
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