Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:23 Kaynak: AA
: "Bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."
23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 27 ilçede sandıktan birinci çıktı
İYİ Parti Lideri Akşener seçim sonucunu değerlendirdi: Bu seçimin kazananı milli iradedir