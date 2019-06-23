Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır"
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Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır"

42 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oy kullandıktan sonra, "Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır"dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oy kullandıktan sonra, "Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır"dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yıldırım, vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek, "Bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak. Gelecek beş yıl içinde İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar verecek. İstanbul halkının kararının başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Biz 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyaları yapıyoruz. Her ilçede, mahallelerde hemşehrilemizle buluştuk, projelerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenin. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli fırsat. İstanbul için bu seçimler hayırlı olsun. Kampanya esnasında kırgınlıklar olabilir. Rakipler arasında olabilir, vatandaşlarımız arasında olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanmak zamanıdır. Bilerek bilmeyerek bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize yanlışlık yaptıysak helallik istiyorum" dedi. Oy kullanmaya iki torunuyla geldiğini söyleyen Yıldırım, "Diğerlerini atlattık. Onlar çizgi filme daldı" dedi. Anadolu'da İstanbul'daki seçimlerde görev alan vatandaşlara da teşekkür eden Yıldırım, "Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında izleyeceğiz" diye konuştu. Binali Yıldırım, ardından yoğun sevgi gösterisi ardından okuldan ayrıldı.
(Gamze Erdemir - Mustafa Biçer/İHA)
Binali Yıldırım: Bugün kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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