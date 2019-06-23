Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır." - İSTANBUL
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