Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
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Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Politika
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