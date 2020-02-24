ISPARTA (İHA) – Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Darbeyi bugünlerde dillendirenler var. Darbeye niyetlenenler 15 Temmuz'u hatırlasınlar. Ayaklarını denk alsınlar. Artık Türkiye'de darbe teşebbüsü yapacakların karşısında şapkasını alıp gidecek liderler yok. Çılgınlığın mevzuatı yok. Yapmak isteyen bedelini öder" dedi.



Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ak Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından açılan Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdi. AK Parti'yi milletin kurduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, "Siyaset Akademisi, siyasete AK Parti ile geldi. Siyasetin akademisi olur mu? Olur. Kurumsal hale 2008'de getirdik. O günden bugüne 78 bin kişi kaydoldu. 3'te 1'i mezun olabildi. Bu yıl 12 bin 500 kişi akademiye kaydoldu. Kaydolduk, bitti, al sertifika yok. İmtihan yok. Isparta'dan yüzde 100 başarı bekliyorum" dedi.



"Yapacağınız çalışma vatandaşa dokunmuyorsa fayda yok"



Siyasetin akademide başladığını ve sokakta devam ettiğini, seçimle taçlandığını söyleyen Binali Yıldırım, "Yapacağınız çalışma vatandaşa dokunmuyorsa fayda yok. AK Parti'yi 17 yıldır ayakta tutan siyaset anlayışıdır. Halkla beraber yapılan siyaset anlayışı ile AK Parti ayakta kaldı. Çekirdekten bu işe başlayan bir genel başkanımız var. Milli Selamet Partisi'nden başlayıp Refah, Saadet ve sonra AK Parti. Birlikte yolculuğa devam ettik. Bir gün Çanakkale Biga'ya gitmiş, megafonla konuşma yapıyor. Bir bakıyor 9 kişi var. Ama yılmıyor. O Biga daha sonra yüzde 60'nin üzerinde belediye başkanı veriyor. Yeter ki kibre, gurura kapılmayalım. AK Parti'yi bugünlere getiren insan sevgisidir. Siyasetin sermayesi insandır. Sermayesiz iş yapılmaz. Osmanlı'yı 3 kıtada hükümdarlığını sağlayan bu felsefedir. Yaptığınız iş insanlara mutluluk vermiyor, yaşam standardını artırmıyorsa o işin anlamı yok" dedi.



Ak Parti'nin, 'Haydi kalkın bir parti kuralım' diye başlayan bir yolculuk olmadığının altını çizen Binali Yıldırım, şöyle devam etti:



"Tabandan gelen talep ve ihtiyaç AK Parti'yi kurdurdu. 15 seçim geçirdik. 15'inde de hiç milletin desteği eksilmedi. Hep artırdık. Yapılan işler ortada. Gençler 90'ları, 80'leri yaşamadılar. Kıyaslayamıyorlar. Sadece bu dönemi biliyorlar. Genç kardeşlerimizin beklentileri farklı. Gençlere çok daha iyi bir ülke bırakmak istiyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Ak Parti bir ekip partisi. Ben yok, biz var. Benlik en büyük tehdittir."



"Saatler içinde devlet oradaydı"



Son yaşanan depremlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Binali Yıldırım, "99 depremini yaşayan birisiyim. O depremden Ankara'nın 24 saat sonra haberi oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 3 bin yaralıyı deniz otobüsleriyle İstanbul'a taşıdık. Ankara'nın haberi yok, kimse felaketin boyutlarının farkında değil. Biz bugünleri yaşadık. Şimdi öyle değil. Saatler içinde devlet oradaydı. Vatandaşının yanındaydı. İnsan odaklı çalışma budur. Bunu yapan milletin partisi AK Parti'dir" dedi.



Konuşmasının son bölümünde darbe söylentilerine de cevap veren Yıldırım, "Darbeyi bugünlerde dillendirenler var. Darbeye niyetlenenler 15 Temmuz'u hatırlasınlar. Ayaklarını denk alsınlar. Artık Türkiye'de darbe teşebbüsü yapacakların karşısında şapkasını alıp gidecek liderler yok. Çılgınlığın mevzuatı yok. Yapmak isteyen bedelini öder" şeklinde konuştu. - ISPARTA