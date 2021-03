Binali Yıldırım Burdur'da - Son Dakika

Binali Yıldırım Burdur'da

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve temel atma töreni ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı programına katılmak üzere eşi Semiha Yıldırım'la birlikte Burdur'a geldi.

Binali Yıldırım'ı Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi karşıladı. Yıldırım, Ulu Cami civarındaki semt pazarını gezerek satıcılarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yıldırım, cuma namazını Ulu Cami'de kıldıktan sonra merkez Bağlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Türk Kızılay'ın '81 ile 81 anaokulu' projesi kapsamında yapımı tamamlanan Türk Kızılay Yıldız Güral Anaokulu'nun açılışını yaptı. Yıldırım aynı törende, Gölhisar Mustafa Eravcı Aile Sağlığı Merkezi, Gölhisar Yusufça Havva- Kadir Ural Ortaokulu ve Karamanlı İmam Hatip Otaokulu'nun çevrim içi açılışını gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in Burdur ile özdeşleştiğini söyledi. Yıldırım, "Adını taşıyan üniversitesiyle, birinci mecliste Burdur milletvekilliği yapmış olması da bu özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Burdur'umuzun değil, istiklal mücadelesi veren ve özgürlüğünün hiçbir şeye değişmeyen aziz milletimizin her gün, her an aklında, mekanında, kalbinde yaşayan büyük bir şairdir. Bu toprakları bize vatan kılan bağımsızlık mücadelemiz için canlarını seve seve veren başta İstiklal Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u da şükranla minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece alt yapıyı, eğitim sistemini, sağlık sistemini geliştirmek için yatırım yapmadıklarını, akıl terine de yatırım yaptıklarını belirterek, " Türkiye'de 20 yıl önce hızlı internet yoktu. İnterneti telefon çevirir gibi çevirirdiniz, çoğu kere de bağlanamadan düşerdi. Ama bugün hızlı internet 70 milyon aboneye ulaştı. Kapsama olarak 780 bin kilometrekare vatanın yüzde 98'i internet erişimine sahip" ifadelerini kullandı.

2021 yılı boyunca İstiklal Marşı etkinlikleri gerçekleştirileceğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bağımsızlık çok ama çok önemli. Bilhassa genç beyinlerimizin bu istiklal mücadelemizi, İstiklal Marşımızı nasıl hak ettiğimizin çok iyi öğretilmesi, anlatılması lazım. Ekmeksiz, susuz mücadele verebilirsiniz ama vatansız kalamazsınız. Vatan ve bağımsızlık bizim hayat damarlarımızdır. Bu bakımdan yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sağlamamız gerekiyor. Son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini biz hep birinci sıraya yerleştirdik. Bu yılın bütçesinde de sağlık bütçesi birinci, eğitim bütçesi ikinci. İkisinin toplamı toplam bütçenin yüzde 35'ine eşit."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından Yıldız Güral Anaokulu'nun kurdelesi kesildi. Gölhisar ve Karamanlı'daki açılışlar ise çevrim içi gerçekleştirildi. Binali Yıldırım, açılış töreninde Yıldız Güral'ın kızı Esin Güral Argat'a plaket vererek teşekkür etti. Yıldırım daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan üniversiteye ait Lavanta Otel Konferans Salonu'nda '12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Erosy'u anma törenine katıldı.