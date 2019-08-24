Binali Yıldırım: "Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir...

Binali Yıldırım: "Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi"TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım: "Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi" TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Konuya dair açıklama yapan Yıldırım, "Yangının başladığı yer orman gözetleme kulesinin hemen alt tarafında, büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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