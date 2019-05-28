Binali Yıldırım: "Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem, özür dilerim"
1 saat önce
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18 Kaynak: AA
- AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP
İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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