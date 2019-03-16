Binali Yıldırım, "Büyük Samsunlular Buluşması" Programında Konuştu
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:05 Kaynak: AA
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