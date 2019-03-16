Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, "Büyük Samsunlular Buluşması" Programında Konuştu

Binali Yıldırım, "Büyük Samsunlular Buluşması" Programında Konuştu

51 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.

Binali Yıldırım,
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:05 Kaynak: AA

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