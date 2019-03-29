Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Büyük Sözler Verdik, Hepsini de Yerine Getirdik"

Binali Yıldırım: "Büyük Sözler Verdik, Hepsini de Yerine Getirdik"

1 saat önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik mitinginde konuştu.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:30 Kaynak: AA

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