Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Büyükada, Diğer Adalar Son Yıllarda Çok Fazla Ziyaretçi Alıyor.

Binali Yıldırım: "Büyükada, Diğer Adalar Son Yıllarda Çok Fazla Ziyaretçi Alıyor.

15 dakika önce

Binali Yıldırım: "Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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