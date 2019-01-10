Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım,"Çağrı Yapıyorum; Buyursun Bütün Adaylar Bulundukları Pozisyonları Bıraksınlar"...

Binali Yıldırım,"Çağrı Yapıyorum; Buyursun Bütün Adaylar Bulundukları Pozisyonları Bıraksınlar"...

2 saat önce

IHAAW120926-SIY/10-01-2019- Binali Yıldırım,"Çağrı yapıyorum; buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksınlar" dedi.

Binali Yıldırım,
IHAAW120926-SIY/10-01-2019

- Binali Yıldırım,"Çağrı yapıyorum; buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksınlar" dedi. 10.01.2019 12: 09: 26 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Politika
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