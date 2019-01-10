Binali Yıldırım,"Çağrı Yapıyorum; Buyursun Bütün Adaylar Bulundukları Pozisyonları Bıraksınlar"...
2 saat önce
IHAAW120926-SIY/10-01-2019- Binali Yıldırım,"Çağrı yapıyorum; buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksınlar" dedi.
IHAAW120926-SIY/10-01-2019
- Binali Yıldırım,"Çağrı yapıyorum; buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksınlar" dedi. 10.01.2019 12: 09: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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