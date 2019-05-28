Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum
Son Dakika Dünya Haber

Binali Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum

1 saat önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iptal edilen seçimlerin ardından söylediği "oyları çaldılar" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Çaldılar’ demeye mecburdum. Niye mecburdum? Çünkü bir algı operasyonu yapıldı." dedi.

Binali Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum, System.String[]
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iptal edilen seçimlerin ardından söylediği "oyları çaldılar" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, "Çaldılar' demeye mecburdum. Niye mecburdum? Çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım. Bir kere ortada en büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, aday olarak ben varım. Ben sesimi duyuramıyorum, kendimi ifade edemiyorum." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:53 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada! İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]