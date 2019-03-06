Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni Açtı

Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni Açtı

48 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı.

Binali Yıldırım Çamlık Millet Kütüphanesi'ni Açtı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim gezileri kapsamında bugün Küçükçekmece'yi ziyaret eden Yıldırım, hiç çivi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen ve 50 bin kitaba ev sahipliği yapacak Çamlık Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, bu sırada çevrede bulunan 'Mızmız' isimli bir kediyi fark edince kucağına alıp sevdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Çamlık, Binali Yıldırım, Politika
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