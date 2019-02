Binali Yıldırım, Çankırılılarla Buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , "15 Temmuz, alçak FETÖ'cülerin kalkışması darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmeye çalıştıkları, bu ülkenin seçilmiş başbakanına kurşun sıktıkları o karanlık gecede, bu alçakları perişan edecek, yaptıklarına bin pişman edecek kararları Ilgaz 'da aldım, Çankırı 'da aldım. İkinci İstiklal Savaşının merkezi de Çankırı'dır." dedi.Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Çankırı Gecesi"nde, uzun bir süre ulaştırma bakanlığı yaptığını hatırlattı.Çankırılıların Türkiye 'nin büyümesi, güçlenmesi için her zaman büyük fedakarlıklar gösterdiğini anlatan Yıldırım, Çankırı'nın Balkan Harbi'nde ve Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla kayıp veren illerden olduğunu, Kurtuluş Savaşı'na da büyük destek verdiğini vurguladı.Yıldırım, İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmının Çankırılılardan oluştuğunu dile getirerek, "Hemşehri buluşmaları İstanbul'un en güzel etkinliklerinden bir tanesi. Böylesine güzel buluşmalar memleketimize duyduğumuz hasretimizi gidermeye vesile oluyor. Hemşehrilerin birbiriyle kucaklaşmasına, buluşmasına fırsat tanıyor. Aynı zamanda da memleketimizin, ortak sorunlarımızın konuşulmasına da yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.Yıldırım, şöyle konuştu:"Nereden gelirsek gelelim, hangi ilden olursak olalım, bizi buluşturan, bizi geleceğe taşıyacak olan ortak yaşam alanımız, ortak şehrimiz, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği İstanbul'dur. Fatih Sultan Mehmet 'in asil milletimize fethederek armağan ettiği, Yavuz'un, Mimar Sinan 'ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Geldikleri gibi gidecekler' diyerek düşman işgalinden kurtardığı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'da sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu birlikte idrak ediyoruz. 470 yıl önce Osmanlı Devleti 'ne bu şehir başkentlik yaptı. Ülkemizin her köşesinden kardeşimizin mesken tuttuğu şehir İstanbul'dur. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul, Türkiye'nin renklerinin en güzelidir. Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da memleketimizin her köşesinden insan vardır.""İkinci İstiklal Savaşının merkezi de Çankırı"Çankırı'nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu dile getiren Yıldırım, "15 Temmuz, alçak FETÖ'cülerin kalkışması darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmeye çalıştıkları, bu ülkenin seçilmiş Başbakanına kurşun sıktıkları o karanlık gecede, bu alçakları perişan edecek, yaptıklarına bin pişman edecek kararları Ilgaz'da aldım, Çankırı'da aldım. İkinci İstiklal Savaşının merkezi de Çankırı'dır." diye konuştu.Yıldırım, Ilgaz Dağı 'na tünel yapıldığını, Çankırı- Ankara yoluna köprülü kavşak yapılarak, Çankırı trafiğinin rahatlatıldığını anlattı.Yerel seçimin yaklaştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:"Bakıyorum, müzmin muhaliflerin tekrar hastalıkları nüksetmiş vaziyette. Tekrar derlendiler, toparlandılar, bir araya geldiler, 'Acaba tekrar bize bir ekmek çıkar mı?' diye kol kola girdiler. Buradan açık konuşuyorum, bu ülkenin kardeşliğine, bu ülkenin birliğine, beraberliğine yan bakanlar Çankırı'dan zırnık bile alamazlar. Maltepe , tarihi bir fırsat yakaladı. Maltepe'de değişime hazır mısınız? Belediye başkan adayımız, Cumhur İttifakının adayı Ahmet Baykan kardeşimizi Maltepe'nin şehri emini yapacak mıyız? Bu arada Ahmet Baykan'ı belediye başkanı yaparken beni de unutmazsınız değil mi?"