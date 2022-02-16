AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken o sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında elektrik faturalarında yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.
Yıldırım'ın Yılmaz ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Programın sunucusu Ahmet Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu! - Son Dakika