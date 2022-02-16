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Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu! - Son Dakika

Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu!

16.02.2022 23:55

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı konuk olduğu canlı yayında EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz büyük bir ısrarla aradı. Telefona yanıt veren Yıldırım, Yılmaz'la, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu. Ahmet Hakan'da "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEMEYİ KONUŞTULAR

Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken o sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında elektrik faturalarında yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.

AHMET HAKAN ŞAŞIRDI

Yıldırım'ın Yılmaz ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Programın sunucusu Ahmet Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.

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Binali Yıldırım, Mustafa Yılmaz, CNN Türk, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu! - Son Dakika
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