Binali Yıldırım, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım HDP 'nin İstanbul'da aday göstermemesine ilişkin, "Bütün İstanbullulara hizmet etmeye talibiz, bütün İstanbulluların desteğine talibiz. HDP'nin verdiği mesaj bellidir, 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' anlamı taşır. Bunun aksini söylemek saflık olur. Vatandaş da bunu gayet iyi anladı. Fakat kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu, seçimlerde de göreceğiz." dedi.Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın 'ın sunduğu "40" adlı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece telefonla bağlandığı canlı yayında kullandığı "kalkışma" kelimesinin aklına nasıl geldiğine ilişkin soru üzerine Yıldırım, Allah'ın bu millete bir daha böyle vahim, karanlık bir gece yaşatmaması temennisinde bulunarak, "O geceyi ben de her düşündüğümde yüreğim ağırlaşıyor ve o gece yaşananlar tek tek gözümün önüne geliyor. Doğrusu ben o gün Dolmabahçe ofisteydim, işlerimi tamamladım, köprüyü geçtikten hemen sonra dediler ki 'köprüyü tutmuşlar'. Kim tutmuş, ne olmuş? deyince, bir kısa bilgi aldık. Yaklaşık 45 dakika Tuzla 'daki evimde anlamaya çalıştım. Bunun, bir emir komuta zinciriyle yapılan bir darbe girişimi değil, silahlı kuvvetler içinde asker kılığına girmiş teröristlerin yaptığı bir faaliyet olduğu kanaati bende doğdu, yaptığım telefon görüşmesinden sonra. Ekrana da yansıyan o konuşmayı yaptım. Dolayısıyla 'kalkışma' kelimesi tesadüfen değil, özenle durum tespiti yapıldıktan sonra söylenen bir sözdür." yanıtını verdi.Yıldırım, "Kalkışma kelimesinin kullandığınız günden bugüne Türkiye 'de neler değişti?" sorusu üzerine, o gece "kalkışma" kelimesini kullandığı an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olay tespitini yaptıktan sonra yapılması gerekenin ne olduğuna karar verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın milleti bu alçak kalkışmaya karşı meydanlara davet ettiğini hatırlattı.Aynı zamanda savcıların hemen harekete geçerek, tutuklamaları yapmaya başladığını, vatanını, milletini seven askerlerin, polislerin harekete geçtiğini, medyanın o gece müthiş bir vatanseverlik örneği gösterdiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:"Meclis açıldı, milletvekilleri Meclis'te toplanmaya başladı. 'Ülke için millet için bayrak için ben ne yapabilirim?' diyen herkes, durumdan vazife çıkararak, bu alçak darbe girişimine, kalkışmaya karşı bir tavır aldı, karşı koydu. Siyasi partiler de siyasi parti başkanları da aynı şekilde hareket etti. O gece Türkiye tek yürekti, tek yumruktu. Oradan kazanımımız şu oldu; Yıllar boyunca sinsi bir şekilde bütün kurumlara, orduya, bürokrasiye nüfus etmiş bu alçak örgüt deşifre oldu, su yüzüne çıktı. Bir kere en büyük kazanım bu. İkinci en büyük kazanım da esasında demokrasiye sahip çıkma kültürünün yerleştiğini artık bu kalkışmayla görüyoruz. Eski dönemlerde darbeler yapılırdı herkes sessiz sedasız sonucu izlerdi. Dolayısıyla bu darbe girişimiyle birlikte millet demokrasiye, bayrağa, milli iradeye sahip çıkacağını, seçimle gelenlerin ancak seçimle gönderilecekleri mesajını dost, düşman herkese ilan etti. Yani bundan sonra darbe yapmaya kalkanlar, çılgınlık peşinde olanlar şunu bilecekler; bu iş o kadar kolay değil. Demokrasimiz bu olaydan dolayı, bir tık daha yukarı çıkmıştır. Bu, Türkiye'nin en büyük kazanımıdır. Şimdi bu alçaklar, Türk yargısında hesaplarını vermeye devam ediyorlar.""Merkezi yönetimle, belediyelerin ahenk içinde çalışması esastır"Binali Yıldırım, "(İstanbul Ankara 'dan yönetilemez, Ankarasız da yönetilemez) ne demek?" sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:"O sıralar CHP adayı, 'İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul'u, İstanbul'dan yöneteceğiz' dedi. Ben ona cevap olarak söyledim. Bunu niye söyledim? Bu geçerli olan bir şey değil. Çünkü İstanbul, Ankara'ya muhtaç, Ankara da İstanbul'a muhtaç. Neden? Örnek vermek gerekirse bütçe, gelir kaynakları Ankara'dan geliyor, kadrolar Ankara'dan veriliyor. İnsan kaynağınız, para kaynağınız olmazsa siz belediye başkanı olsanız da bir iş yapamazsınız. Yani merkezi yönetimle, belediyelerin ahenk içinde çalışması esastır. Kavga ederlerse, burada hizmet doğmaz. Ancak ve ancak zaman kaybı olur ve o yönettiğiniz şehrin insanları mağdur olur ve her şey yüz üstü kalır. O bakımdan ben bunun talihsiz bir söz olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki kendi içinde çelişkiyi barındıran bir şey.Bunu söyleyen arkadaşımız hemen kısa süre sonra 'Genel Başkanımız talimat verdi, belediyede ücretler şöyle olacak, böyle olacak' diye bir takım vaatlerde bulundu. Bu da kendi arasında ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır. Hatırlamak lazım, İstanbul 1990'lı yıllarda ne haldeydi o sıralar İstanbul'un çilelerini yaşayanlar bilir ama 2000'den sonra doğanlara İstanbul'un o günlerini anlatsanız... Su olmadığını, Haliç 'in pis koktuğunu, hava kirliliğinin tahammül edilemez olduğunu söyleseler herhalde 'annemiz babamız hayal gördü' diye bize şaşarlardı diye düşünüyorum.""Cumhurbaşkanı ile benim aramda hiçbir zaman görüş ayrılığı olmaz""Adaylığınızla ilgili Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılıkları oldu mu?" sorusu üzerine Yıldırım, "Cumhurbaşkanı ile benim aramda hiçbir zaman görüş ayrılığı olmaz. Farklı düşündüğümüz olur, istişare ederiz, anlaştığımız noktalar olur, anlaşamadığımız noktalar olur ama karar verildikten sonra iş bitmiştir. Ondan sonra bu konu kapanır. 40 yıldır biz böyle çalışıyoruz. 40 yıldır devam eden bir yol arkadaşlığımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda, beni İDO'nun Genel Müdürü yaptı. 4,5 sene beraber çalıştık. Sonra parti kurulurken, kurucular arasında yerimi aldım. Bakanlık, Başbakanlık , şimdi de Meclis Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde bulundum. Cumhurbaşkanımızla her konuyu konuştuk, tartıştık, sonunda verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk." değerlendirmesinde bulundu."Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyanızda yer alacak mı?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Gayet tabii. Cumhurbaşkanı 'yapma' deseniz de yapar, çünkü onun hayatı insanlarla, vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş." dedi.Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatı ve rahat etmek isteyenleri de hiç sevmediğini dile getirerek, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değildir. 50'den fazla ilde miting yapacak. Tabii bu kampanyada çok faal bir şekilde çalışacak, belki de hepimizden daha çok çalışacak. Ama biz ağırlıklı olarak İstanbul'da çalışacağız, İstanbullularla bir araya geleceğiz, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un sorunlarını, projelerini ele alacağız ama Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi dolaşacak. Hükümetin, yerel yönetimlerin projelerini ülkemizi, milletimizi bekleyen hizmetleri, bekleyen tehditleri enine boyuna anlatacaktır." ifadesini kullandı."Duruş başka omurgasızlık başka""Her şeye tamam dediğiniz için sizi eleştiriyorlar. Duruşunuz yok mu?" sorusu üzerine Yıldırım, uyumlu bir insan olduğunu ve hiçbir şeye itiraz etmediğini söyledi.Binali Yıldırım, "Ne demek duruşunuz yok mu? Ben anlamadım. Benim duruşum bellidir, duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka omurgasızlık başka, ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Liderimle beraber millete hizmet yolunda bir ömür tükettik. Bundan sonra da elimizden geldiğince en güzel şekilde, İstanbullular bize fırsat ve yetki verirse en güzel hizmeti İstanbul'da yapacağız. Biz bunu Türkiye'de yaptık. Türkiye'nin her tarafında hizmetleri yaptık, şimdi çok daha detaylısını, biraz daha kolay şekilde İstanbul'da önümüzdeki dönemde eğer İstanbullular teveccüh ederse, bizi Şehr-i Emin'i kabul ederse bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu."HDP'nin verdiği mesaj bellidir""HDP'nin aday çıkarmaması İstanbul yarışını nasıl etkiler?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, şunları kaydetti:"Bizim açımızdan fark etmez, ister aday çıkarsınlar ister çıkarmasınlar. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'da Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz, bütün İstanbullulara hizmet etmeye talibiz, bütün İstanbulluların desteğine talibiz. HDP'nin verdiği mesaj bellidir, 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' anlamı taşır. Bunun aksini söylemek saflık olur. Vatandaş da bunu gayet iyi anladı. Fakat kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu, seçimlerde de göreceğiz."Türkiye'nin en büyük dertlerinden birinin terör olduğunu, Başbakan olduğunda ilk gün "Terörü, Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun." dediğini hatırlatan Yıldırım, "Bugün terör, birinci gündem maddesi değil, konuşulan en önemli sorun terör değil. Hamdolsun yurt içinde, her yerde bugün devletin hakimiyeti mevcuttur. Güvenlik her noktada sağlanmıştır, terör belası milletin gündemini meşgul etmekten çıkmıştır. Yetmedi, sınırlarımız ötesinde de terör faaliyetlerini yerinde yok etmek için adımlar attık. Yine Başbakanlığım döneminde Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Afrin Harekatı'nı gerçekleştirdik. O bölgeler terörden, DEAŞ'tan, PKK 'dan, YPG'den, PYD'den temizlendi, şimdi oraya 300 bin Suriyeli döndü ve normal hayatına başladı."Binali Yıldırım, "İddia edildiği gibi İstanbul'u yönetmek için yeterince genç değil misiniz?" sorusuna karşılık, gençliğin zihinde olan bir şey olduğunu, zihinde gençlik ve enerji yoksa, kişi istediği kadar genç olduğunu iddia etsin, bunun bir faydasının olmadığını söyledi.Geçmişte yaptıklarıyla ve tecrübeleriyle İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini ifade eden Yıldırım, "Benim şarjımı dolduran millet aşkıdır, milletin sevgisi bana enerji verir. Bitmeyen bir şarjım var benim. Öyle bir fişe takılıp, şarj olmaya ihtiyacı olan biri değilim." dedi.(Sürecek)