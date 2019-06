Binalı Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İGDAŞ, İSKİ veya diğer birimlerle vatandaşlar davalık olmuş, ihtilafa girmiş.

Yıldırım, canlı yayında, her yere ve herkese hizmet götürmüş bir kişi olduğunu belirterek, İstanbul'da yaşayan herkesten oy istediğini dile getirdi.

Ekonomik zorlukların İstanbul'da daha çok hissedildiğini bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu vardır ama bunu aşacak olan kadrolar yine AK Parti kadrolarıdır. Geçmişten de bunun örnekleri var. 2008-2009 küresel krizi Türkiye'yi teğet geçti. Bütün dünya kasıp kavruldu ama biz o işin üstesinden geldik. Onun üzerine bir 17-25 yaşadık, Gezi olayları yaşadık, 15 Temmuz yaşadık, alçak darbe girişimini ve bütün bu badirelerden hamdolsun milletimizin desteğiyle çıktık. Şimdi bu anlamda İstanbul'da yaşayan çeşitli kesimlere yönelik vaatlerimiz var. Bir de 5 yıla yayılmış projelerimiz var." diye konuştu.

Gençlere ve engellilere aylık 10 GB ücretsiz internet sözü verdiklerini aktaran Yıldırım, gençlere tüm müze ve tiyatroların, belediyenin tüm spor tesislerinin ücretsiz olacağını kaydederek, "Biliyorsunuz öğrencilerin Akbil'i 40 liraya düşürülmüştü. Şimdi ona liseyi bitirip de üniversiteyi kazanamayan, üniversiteye hazırlanan gençleri de dahil ediyoruz ve 1 yıl boyunca onlar da bu indirimden yararlanacaklar." dedi.

İstanbul'daki 935 amatör kulübe belediyenin destek verdiğini, amatör spor kulüplerine yapılan desteği 100 bin liraya çıkaracaklarını, Uluslararası E-Spor Olimpiyatlarını İstanbul'da düzenlemek istediklerini kaydeden Yıldırım, bu konuya da büyük önem verdiklerini söyledi.

Aile bütçelerine destek

Aile bütçelerine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Yıldırım, "İSPARK, ilk 1 saat ücretsiz olacak, her yerde, herkese." dedi. İSPARK'a ilişkin şikayetlerin belirtilmesi üzerine Yıldırım, bu konuda da çalışma yapacaklarını aktardı.

"Belediye barışı" konusuna da değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İGDAŞ, İSKİ veya diğer birimlerle vatandaşlar davalık olmuş, ihtilafa girmiş. Bunlara da diyoruz ki 'gelin barışalım', el uzatalım, kucaklaşalım istiyoruz. Böyle bir vatandaş-belediye barışı getiriyoruz. Cezaları siliyoruz, çünkü pratik olarak alınması mümkün değil, yaklaşık olarak 300 milyonun üzerinde bir ceza görünüyor, bunu sileceğiz, ana parayı ödeme kolaylığı getireceğiz. İSPARK'ı da buna dahil edeceğiz. Doğalgazda yüzde 10'luk indirim öngörüyoruz. İSKİ ile suyla ilgili yüzde 46'ya varan, daha çok kalabalık aileler için daha az ödeme sistemini öngören bir düzenleme yapılmış idi. Elektriğe 80, doğalgaza 50 lira destek. Bu esasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldı, dar gelirli ailelere bu uygulanıyor. Şu anda 350 binden fazla aile bunu almaya başladı. Gelen elektrik faturalarını belirli bir kilovata kadar oradan 80 lirasını devlet ödüyor."

"AK Parti Grubu 'olur' demese indirimler çıkmazdı"

İBB Meclisinde AK Parti Grubu'nun istemediği bir kararın geçemeyeceğini kaydeden Yıldırım, su ve ulaşım indirimlerinin kimin yaptığı konusundaki tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"AK Parti Grubu 'olur' demese çıkmazdı. Bunu çarpıttılar. 'Bizim kararımızdı da sahiplendiniz'. Kardeşim kim verdi oyu? Oyu veren AK Parti. Demek ki makul, düzgün bir şeymiş. Hatta değiştirerek verdiler. Yani su indirimi, onların teklifi farklıydı, AK Parti Grubu'nun ki farklıydı. Ulaşımdaki teklif, CHP Grubu'nunki farklı, AK Parti Grubu'nunki farklı. Her ikisinde de AK Parti Grubu'nun verdiği teklif kabul edildi. Gayet doğal bir şey yani. Neticede oylama yapılıyor. Tabii keşke ittifakla çıksa. Belki bazı kararlar ittifakla da çıkabilir. Yani Meclisin gücünü anlatmaya çalışıyorum. Başkan, Meclisle uyumlu çalışmak zorunda."

"Ortak sayaç okuma modeli getiriyoruz"

Yıldırım, Avrupa ve Asya yakası dağıtım şirketleriyle ilgili şikayetlerin olduğunu, bu konunun direkt belediyeyle ilgili olmamasına rağmen bu konuda İstanbulluların hakkını, hukukunu korumak adına vaziyet etmeye kararı aldıklarını, sorunların çözülmesi için gayret edeceklerini söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk etapta elektrik faturasını, su faturasını, gaz faturasını daha da indirmek için ortak sayaç okuma modeli getiriyoruz. Doğalgazcı gidiyor okuyor, elektrikçi gidiyor okuyor, o gidiyor su okumaya geliyor. Bunu kaldırıyoruz, bir sefer rahatsız edeceksin, gidecek okuyacaksın, orada ortak maliyet olacak ve onu da üçe böleceksin. Buradan bir azalma olacak. İkinci bir konu da belediye vergisi var, elektrik üzerinden yüzde 5, iş yerlerinde yüzde 1. Konutlardaki belediye vergisini tamamen kaldıracağız. Bu da ciddi bir iyileştirme sağlayacak. Akıllı şehir uygulamalarına geçeceğiz. İstanbul'un tamamını biz ekranda hangi sokakta lamba var, hangisinde yok, otobüs nereye gitti gitmedi hepsini görebileceğiz. Bunu da gençlerle yapacağız. Günde 31 milyon 500 bin veri toplanıyor. Bu verileri analiz edip buradan akıllı şehir uygulamalarına yönelik programlar yapacağız ve akıllı şehir konseptini hayata geçireceğiz."

Yıldırım, İstanbul'da okuyan tüm öğrenciler için ücretli staj yeri bulmalarını sağlayacakların, kırtasiye desteklerini artıracaklarını belirterek, "İstanbul'un 70 bin sokağı var. Sokakları da caddeler gibi gece gündüz pırıl pırıl aydınlık olacak. Kamera olacak, lambalar olacak. Güvenlik. Kadınlarımız gece yarısı sokaklarında rahatça gezebilecek. Bu çok önemli. Bu da sahadan bize gelen önemli bir talep." dedi.

Yıldırım, engelliler için hizmetleri artıracaklarını, ev kadınlarına aile bütçesine katkı sağlaması için, el emeği göz nuru işlerinin Büyükşehir Belediyesi birimlerinde satışa sunacaklarını, ailelere bin liraya kadar katkıyı öngördüklerini söyledi.

"Motosikletler iki köprüden de bedava geçecek"

Motosikletlilere de müjde veren Yıldırım, "Motosikletler, iki köprüden de bedava geçecekler. 3 milyon geçiş ücreti var. Bir para değil, bir de biliyorsunuz, bu trafiği rahatlatmış olacağız. Motoparklar yapacağız. Onlara özel park yapacağız. Bariyerleri, oto korkulukları değiştireceğiz." dedi.

Evlenen çiftleri de destekleyeceklerini belirten Yıldırım, istihdam projelerini de şöyle açıkladı:

"Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber planladık. Onlar destekleyecekler. Türkiye çapında bir proje bu. İstanbul aslan payını alacak. 50 bin gencimizi her yıl istihdam edeceğiz. Ayrıca Gençler Dairesi kuracağız belediyede. Bu dairede girişimcilik hangarları kuracağız. Yazılım, kodlama, yapay zeka, katma değeri yüksek teknolojik ürünler, akıl terini esas alan işler. Gençlere 100 bin liralık girişim sermayesi vereceğiz. Projeleri eğer başarılı olursa zaten o projeleri biz de satın alacağız veya başkaları da ihtiyacına göre satın alacağız."

Entegre edilmiş taşımacılıkta İstanbul kartı kullananlara deniz taşımacılığının ücretsiz olacağını aktaran Yıldırım, bunun amacının denizin daha çok kullanılması olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım, her mahallede en az bir kreş olacağını, ihtiyacı olan okulların temizliği ve çevre bakımı için okullara görevli temin edeceklerini ifade ederek, "Son önemli vaadim, 'bomba', öğretmenler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Tamamen ücretsiz. Polisler, askerler gibi. 108 bin öğretmen var. Bunlar da toplu ulaşımdan para vermeden yararlanacak. Bu geç kalmış bir şey." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbullulara rahat akan bir trafik sunacaklarını, ilk etapta toplu ulaşımın yüzde 48'inin raylı sistemle yapılmasını hedeflediklerini vurguladı.

