BİNALİ YILDIRIM ÇATALCA'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

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Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

AK Parti'den çok konuşulacak Uğur Dündar iddiası: "Sen bu işi yapma" dediler