Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu

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İsmail Küçükkaya, ortak yayını nasıl sunacak? İşte yanıtı

Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak programında moderatörlük yapmak için iki şart sunmuş