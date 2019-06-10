Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu
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Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu

4 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.  
Binali Yıldırım, Çatalca'nın Kestanelik Mahallesi'nde seçim otobüsü içinden vatandaşları selamladı. Binali Yıldırım, daha sonra bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından bir başka kıraathaneye giren Binali Yıldırım kendisine ikram edilen böreği vatandaşlara dağıttı. Daha sonra seçim otobüsüne binerek Çanakça Mahallesi'ne giden Yıldırım, burada da bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Çatalca, Binali Yıldırım, Güncel
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