Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti

2 gün önce

Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti, System.String[]
Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret etti. Selamlama konuşması yapana Yıldırım, "Çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararını vereceksiniz" dedi. Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
AK Parti, Küçükçekmece, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]