Binali Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, hayatını kaybeden eski Kartal
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki
Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, Pendik
15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti.
Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı.
Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:30 Kaynak: AA
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