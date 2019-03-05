Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı - İstanbul

Binali Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı - İstanbul

33 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı.

Yıldırım, Pendik 15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı.

Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Mehmet Zeki, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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