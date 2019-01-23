Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı
17 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli
'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye
Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan
eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi.
Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:42 Kaynak: DHA
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