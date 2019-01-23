Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.



Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi.



Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu ile Vatandaş Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu