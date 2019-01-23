Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı

Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı

14 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı. 

Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi. 

Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu ile Vatandaş Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 17:58:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cenazeye Törenine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]